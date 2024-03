22-Jährige nach Gewaltverbrechen tot gefunden

Eine 22-Jährige wird vermisst, weil sie nach der Arbeit nicht nach Hause kommt. Dann findet die Polizei ihre Leiche und bestätigt nun: Die Frau wurde getötet.

Nach dem Fund der Leiche einer 22-Jährigen auf dem Gelände einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Oberhausen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Bei der Obduktion sei festgestellt worden, dass die junge Frau durch Fremdeinwirkung zu Tode kam, sagte die ermittelnde Staatsanwältin Jill McCuller am Donnerstag.

Die junge Frau war bereits am Dienstag von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht wie üblich nach ihrer Arbeit in der Werkstatt nach Hause zurückgekehrt war. Die Polizei suchte nach ihr und fand schließlich am frühen Mittwochmorgen ihre Leiche. Eine Mordkommission wurde eingesetzt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Staatsanwältin zu Details und möglichen Hintergründen der Tat keine weiteren Angaben machen. «Wir stehen mit ihren Ermittlungen noch am Anfang und haben es hier auch mit einem besonders sensiblen Umfeld zu tun», sagte McCuller. So gehe die Polizei bei den Vernehmungen von Zeugen in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung besonders behutsam vor.