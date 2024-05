NRW gibt 1,4 Millionen Euro für Tafeln im Land

Über 600.000 Menschen in NRW setzen auf die Hilfe der Tafeln, um satt zu werden. Das Land gibt im laufenden Jahr 1,4 Millionen Euro, um die ehrenamtliche Arbeit zu unterstützen.

Nordrhein-Westfalen unterstützt die etwa 170 Tafeln im Land in diesem Jahr mit rund 1,4 Millionen Euro. Das teilte das NRW-Sozialministerium am Freitag mit. Mit dem Geld könnten etwa Betriebsausgaben gedeckt oder sparsamere Kühlgeräte angeschafft werden. Angesichts zurückgehender Lebensmittelspenden und wachsender Nachfrage stünden die Tafeln vor großen Herausforderungen, hieß es. Aus dem Betrag erhalte jede NRW-Tafel eine Grundförderung von je 6000 Euro. Dazu kommt zusätzliches Geld für Tafeln an besonders strukturschwachen Standorten.

Tafeln versorgen nach Angaben des Tafel-Landesverbandes in NRW an über 500 Ausgabestellen Menschen in Armut mit überschüssigen, aber qualitativ einwandfreien Lebensmitteln. Die Zahl der Bedürftigen ist durch den Ukrainekrieg und durch den Preisanstieg für Lebensmittel nach oben geschnellt.