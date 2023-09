Schlange löst Polizeieinsatz in Duisburg aus

Einbrecher stehlen über 600 Tablets und Laptops in Schulen

Bei einer Einbruchserie in Schulen sind in Langenfeld bei Düsseldorf seit Ende April mehr als 600 Tablets und Laptops gestohlen worden. Die Polizei beziffert allein den Schaden durch den Technikdiebstahl auf mehr als 300.000 Euro. Hinzu komme der Sachschaden an den Schulgebäuden, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Ermittler gehen davon aus, dass die bislang zwölf Einbrüche in fünf Schulen von einer professionell organisierten Bande verübt worden sind. In den beiden jüngsten Fällen sind in der Nacht zu Mittwoch bei Einbrüchen in zwei Schulen insgesamt 122 Tablets gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.