Mann springt aus vernebelter Spielothek

Frau stirbt nach Angriff mit Stichwaffe in ihrer Wohnung

Eine 53-jährige Frau, die in Duisburg in ihrer Wohnung mit einer Stichwaffe attackiert worden ist, ist gestorben. Sie sei am Freitagmorgen schwer verletzt auf die Straße geflüchtet und am Nachmittag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Duisburg habe eine Obduktion veranlasst. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten an.