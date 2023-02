Home

Bombenentschärfung in Köln erfolgreich: Evakuierung beendet

Die Entschärfung einer am Morgen entdeckten Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Köln-Lindenthal ist am Donnerstagabend erfolgreich durchgeführt worden. Ein Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Düsseldorf habe Entwarnung gegeben. «Die britische Fünf-Zentner-Bombe, die am Morgen bei Bauarbeiten an der Gronewaldstrasse in der Nähe des Rosengartens gefunden worden war, wurde entschärft», teilte die Stadt Köln mit.

Gleich nach der Entschärfung seien die ersten Strassensperren aufgehoben worden. «Rund 5250 Lindenthaler*innen durften in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.» Zwischenzeitlich sei der Luftraum während der Entschärfung gesperrt gewesen, heißt es. Bei der Evakuierung im Umkreis des Blindgängers hatte es den Angaben nach Schwierigkeiten gegeben, weil 50 Menschen sich geweigert hätten, selbstständig ihre Wohnungen zu verlassen. Die Polizei sei daraufhin eingeschritten. Die Stadt Köln hatte auch mehrere Schulen evakuiert. Neben Schulen befinden sich in dem Gebiet auch mehrere Einrichtungen der Universität.

