Explosion: Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Kriminalität: Schüsse nach Verfolgungsfahrt in Leipzig: Ein Verletzter

Nach einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem Autofahrer in Leipzig sind am Montag Schüsse gefallen. Dabei sei der Fahrer des verfolgten Wagens verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zum Dienstag. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen flüchtete der Mann am späten Montagnachmittag vor der Polizei. Die Beamten stoppten den Wagen an der Auffahrt zur Bundesstraße 2. Danach sei es zu den Schüssen gekommen.