Rege Nachfrage zum Start des Deutschlandtickets in NRW

Verkehr: Zusatz für Deutschlandticket innerhalb von NRW geplant

In Nordrhein-Westfalen sind eine Reihe von Zusatzregelungen zum Deutschlandticket geplant oder im Gespräch, die aber nur innerhalb des Bundeslandes gültig sein werden. Es werde die Einführung eines günstigeren Sozialtarifes zum Deutschlandticket in den nächsten Monaten geprüft, sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf wenige Tage vor dem bundesweiten Verkaufsstart des Deutschlandtickets am 3. April an.