Dahoud will nach Abschied vom BVB weiter in Top-Liga spielen

Dahoud will nach Abschied vom BVB weiter in Top-Liga spielen

Nach seinem bevorstehenden Abschied von Borussia Dortmund in diesem Sommer will Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud weiterhin in einer großen Liga aktiv sein. «Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung. Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen», sagte der 27-Jährige bei Sport1. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte zuvor in der «Bild angekündigt, dass Dahoud beim derzeitigen Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga keinen neuen Vertrag mehr erhalten wird.

Dortmunds Mahmoud Dahoud in Aktion. © Tom Weller/dpa/Archiv

Dem Sport1-Bericht vom Montagabend zufolge sollen die italienischen Clubs AC Mailand und SSC Neapel sowie der FC Sevilla und Leicester City Interesse an einer Verpflichtung des zweimaligen Nationalspielers bekundet haben. «Bis zum Sommer konzentriere ich mich voll und ganz auf den BVB und möchte helfen, unsere Ziele zu erreichen. Wenn das Team mich braucht, bin ich zu 100 Prozent da», sagte Dahoud. Er war im Sommer 2017 von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt und bestritt bislang 137 Pflichtspiele für den BVB. In dieser Saison kam er auch aufgrund einer Schulterverletzung unter Trainer Edin Terzic kaum zum Zug. «Die Zeit bei Dortmund war wunderschön und vor allem auch die Fans haben mich immer unterstützt. Es besteht daher eine besondere Verbindung. Dafür bin ich sehr dankbar», sagte Dahoud zu seiner BVB-Zeit.

