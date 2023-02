Wüst geht von dauerhaftem Verbleib von Geflüchteten aus

Parteien: Bürgergeld: Wüst weist «Fake News»-Vorwürfe zurück

Im Streit um das Bürgergeld hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Hendrik Wüst «Fake News»-Vorwürfe von Ampel-Politikern zurückgewiesen. «Wer versucht, die Opposition der Mitte mundtot zu machen, der riskiert einen Schaden am öffentlichen Diskurs und an der Demokratie», sagte Wüst am Freitagabend beim Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda.