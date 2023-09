Frau aus brennendem Auto gerettet: Mordkommission ermittelt

Duisburg stellt Trainer Ziegner nach 2:3 gegen Verl frei

Der noch sieglose Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat am Samstag die Trennung von Trainer Torsten Ziegner bekannt gegeben. «Leider haben es Torsten Ziegner und Michael Hiemisch nicht geschafft, mit unserer Mannschaft zum Start in die neue Saison so erfolgreich zu sein, wie wir uns alle das erhofft haben», hieß es in einer Vereinsmitteilung. Der 45-jährige Ziegner ist seit dem 4. Mai 2022 Trainer des MSV, der in dieser Saison in bisher sechs Spielen sieglos blieb und mit drei Punkten im Tabellenkeller steckt. Am Freitag hatte der einstige Bundesliga-Vizemeister gegen Verl 2:0 geführt und doch noch verloren.