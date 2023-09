Keine Urteile im Prozess um Tod einer Zwölfjährigen

Ausstellung zur Postmoderne in der Bundeskunsthalle

Die Bundeskunsthalle in Bonn nimmt sich mit der Ausstellung «Alles auf einmal» eine Zeit vor, in der es in Kunst, Architektur und Gesellschaft drunter und drüber ging und in der aktuelle Konflikte und Kulturkämpfe ihren Anfang nahmen: Die Postmoderne. «Eine Zeit, die uns aus dem Abstand einer Generation erstaunlicherweise viel über uns und unsere Gegenwart verrät», schreibt Intendantin Eva Kraus im Katalog zur Ausstellung, die am Freitag eröffnet wird. Bis zum 28. Januar wird gezeigt, was die Ära von 1967 bis 1992 in Kunst, Architektur, Design, Philosophie, Mode und Film prägte.