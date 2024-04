Home

Mann stürzt in Emscher - Suchaktion bislang vergeblich

Nach dem Sturz eines Mannes in die Emscher in Castrop-Rauxel am Dienstagabend haben Einsatzkräfte auch am Mittwoch zunächst vergeblich nach dem Vermissten gesucht. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Spaziergänger, der seinen Hund ausführte, von einem ufernahen Weg in den Fluss gestürzt war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Daraufhin leiteten Polizei und Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Diese waren in der Nacht gegen 23 Uhr unterbrochen und am Morgen fortgesetzt worden. Zum Einsatz kamen unter anderem Drohnen mit Wärmebildkameras. Am Mittwochvormittag hatte ein Hubschrauber erneut den Fluss und die Uferbereiche überflogen, aber niemanden gefunden. Gesucht wurde laut Feuerwehr auch weit flussabwärts in Recklinghausen und Herne. Die Maßnahmen dauerten an, so die Polizei. Die Ursache für den Sturz ist bislang unklar. Ein Hinweis auf Fremdverschulden liegt laut Polizei nicht vor. Die Ermittler glauben nach ersten Hinweisen zu wissen, wer der Gesuchte ist.

