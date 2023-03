Wieder Betrieb am Frankfurter Flughafen

Leverkusen: Koffer mit 60 Kilogramm Haschisch in Wald gefunden

Drei Koffer mit 60 Kilogramm Haschisch hat eine Passantin in einem Waldgebiet in Leverkusen gefunden. Der Frau waren die Reisekoffer in einem Gebüsch in der Nähe eines Tierheims aufgefallen, wie die Kölner Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach befanden sich in den am Sonntagabend gefundenen Gepäckstücken jeweils mehrere in Plastik eingewickelte gepresste Haschischplatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.