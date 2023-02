NRW-Verkehrsministerium akzeptiert Zwangsgeld

Märkischer Kreis: Wasser nach Rohrbruch abgestellt: Tausende betroffen

Nach einem Wasserrohrbruch in Werdohl (Märkischer Kreis) sind mehrere tausend Menschen zwischenzeitlich ohne Wasser gewesen. Zu dem Leck kam es nach Angaben der Polizei am Montag aus noch unklarer Ursache an einem Privatgrundstück. Danach habe die Hauptwasserleitung abgestellt werden müssen. Am Abend teilten die Beamten auf Twitter dann mit, dass die Haushalte wieder Wasser hätten.