16-jähriger Rollerfahrer prallt gegen Laterne und stirbt

Ein Rollerfahrer ist in Detmold gegen eine Laterne gekracht und tödlich verletzt worden. Der 16-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Sein 17-jähriger Sozius sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Warum die jungen Männer am Donnerstagabend von der Straße abkamen, ist den Angaben zufolge noch unklar. Glätte sei nicht die Ursache gewesen, so der Sprecher.

