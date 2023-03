Mann wird zwischen Lastwagen und Baum eingeklemmt und stirbt

Warendorf: Autofahrer kracht gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist in Sendenhorst (Kreis Warendorf) von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Die Ursache und die Identität des Mannes seien noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Er sei am Donnerstagabend mit schweren Verletzungen in seinem stark beschädigten Wagen eingeklemmt und von Rettungskräften geborgen worden, hieß es in einer Mitteilung. Trotz Reanimationsversuchen sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben.