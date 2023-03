Hundertfacher Missbrauch: Sexualstraftäter erneut verurteilt

Landgericht: Lange Haftstrafe nach tödlichen Messerstichen auf Frau

Wegen der tödlichen Messerstiche auf eine Frau in Fürth muss ein 45-Jähriger eine jahrelange Haftstrafe verbüßen. Das Landgericht in Nürnberg verurteilte den Angeklagten am Montag unter anderem wegen Totschlags zu 14 Jahren und 6 Monaten Haft. Außerdem ordnete die Kammer nach Angaben einer Justizsprecherin Sicherungsverwahrung an. Der Angeklagte hatte in dem Prozess keine Angaben gemacht.