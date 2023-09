Bluttat vor Augen des Sohnes: Sieben Jahre Haft für Vater

Dachfenster fällt zu: Hausbewohnerin mit Drehleiter gerettet

Eine zugefallene Dachluke hat am Freitag in Mülheim im Ruhrgebiet eine Hausbewohnerin in Schwierigkeiten gebracht. Als sie eine Dachrinne reinigen wollte, war das Fenster hinter ihr zugefallen und sie musste auf dem Dach sitzend warten, wie die Feuerwehr in Mülheim mitteilte. Nachbarn hatten sie dabei entdeckt. Mit Hilfe einer Drehleiter holten die Retter die Frau aus ihrer unangenehmen Lage. Die Polizei sperrte die Straße für rund 20 Minuten ab. «Anschließend wurde sie vorsichtshalber dem Rettungsdienst vorgestellt. Sie erfreut sich bester Gesundheit und konnte in ihrem Haus verbleiben», berichtete die Feuerwehr.