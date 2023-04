Covestro mit Umsatz- und Ergebnisrückgang

Musik: Tokio Hotel spielen am 24. August beim Zeltfestival Ruhr

Die Band Tokio Hotel spielt beim Zeltfestival Ruhr. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag in Bochum mit. Die Magdeburger Musiker um die Brüder Tom und Bill Kaulitz stehen am 24. August auf der Bühne des Festivalgeländes am Kemnader See im Ruhrgebiet.