Ruhrgebiet: Fördertopf für Urban Art und Neuen Zirkus

Featured: #SwitchToGigaGreen als Weltraum-Botschaft: Vodafone startete zum Flug in die Stratosphäre

The sky is not the limit: Am Wochenende ist Vodafone zu einem besonderen Höhenflug gestartet. Dabei war das Logo des Düsseldorfer Netz-Pioniers zum ersten Mal in der Stratosphäre zu sehen – und mit ihm eine wichtige Botschaft. Das Projekt der Lauder Business School bot nicht nur eine einzigartige Werbefläche, sondern lieferte auch wichtige Klimadaten.