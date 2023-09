Home

Kriminalität: Polizei löst Treffen der Tuning-Szene auf Parkplätzen auf

Die Polizei hat in Wuppertal und Remscheid zwei Treffen von Auto-Tunern aufgelöst. Zunächst seien am Freitagabend 120 Fahrzeuge aus der Szene in einem Parkhaus und dem dazugehörigen Parkplatz eines Wuppertaler Supermarktes zusammengekommen, teilten die Beamten am Samstag mit. Die Einsatzkräfte sprachen den Autofahrern einen Platzverweis aus und begleiteten ihre Abfahrt. Zwei Stunden später trafen sich die 120 Wagen den Angaben zufolge erneut, diesmal auf dem Gelände eines Supermarktes in Remscheid. Auch dort wurden das Parkhaus und die umliegenden Straßen geräumt.

