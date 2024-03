Polizei entdeckt Drogenlabor in Herford: Festnahmen

Zwei Niederländer und ein Deutscher sollen in Ostwestfalen in einem Keller professionelle Drogen hergestellt haben. Jetzt wurde das Trio festgenommen - nach monatelangen Ermittlungen.

Das Blaulicht eines Polizei-Einsatzwagens. Die Bielefelder Polizei hat in Herford hat ein Drogenlabor im Keller eines Wohnhauses entdeckt und drei Beschuldigte festgenommen. © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei hat in Herford ein Drogenlabor entdeckt und nach Hinweisen aus dem Ausland drei Beschuldigte in Bielefeld und am Tatort festgenommen. Nach gemeinsamer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei von Donnerstag stehen die zwei Niederländer im Alter von 40 und 55 Jahren und ein 39-jähriger Deutscher unter Verdacht, bandenmäßig synthetische Drogen hergestellt und verkauft zu haben.

Bei ihrer Festnahme am Montag waren Spezialeinheiten der Polizei und Chemiker des Landeskriminalamtes im Einsatz. In dem Drogenlabor in dem Keller eines Wohnhauses wurde nach laut den monatelangen Ermittlungen professionell Amphetamin hergestellt. Zusätzlich wurde ein 42-Jähriger festgenommen, der von dem Trio Drogen bezogen hatte.