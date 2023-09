Hochschulen in NRW wollen gegen Machtmissbrauch vorgehen

Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen wollen gegen Machtmissbrauch und übergriffiges Verhalten in der Wissenschaft vorgehen. Die drei Landesrektorenkonferenzen verständigten sich in einer Selbstverpflichtung auf konkrete Maßnahmen. Das NRW-Wissenschaftsministerium will die Initiative mit einer Änderung des Hochschulgesetzes flankieren. Außerdem soll eine hochschulübergreifende unabhängige Anlaufstelle für Opfer von Machtmissbrauch geschaffen werden. Das kündigten NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) und die Landesrektorenkonferenzen am Dienstag in Düsseldorf an.