Mann in Asylunterkunft mit Messer schwer verletzt: Festnahme

Junge Frau schwer verletzt: Ex-Partner in U-Haft

Wegen versuchten Totschlags nach einem Angriff auf eine 23-Jährige in Rees am Niederrhein sitzt ihr Ex-Lebensgefährte nun in Untersuchungshaft. Das teilten die Polizei in Krefeld und die Staatsanwaltschaft in Kleve am Freitag mit.