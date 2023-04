Großrazzia gegen Sportwettenanbieter: Festnahmen

Vor einem weißen Bürogebäude in Köln hält am Donnerstag ein Großaufgebot an Polizeiwagen. In dem Gebäude residiert ein Anbieter von Sportwetten. Bald wird ein Mann in Handschellen abgeführt. Die Aktion ist Teil einer internationalen Razzia.

Bei einer Großrazzia gegen einen Anbieter von Sportwetten hat die Polizei in mehreren Bundesländern über 900 Beamte eingesetzt. Es seien mehr als 100 Durchsuchungsbeschlüsse und sechs Haftbefehle vollstreckt worden, teilte das Landeskriminalamt NRW am Donnerstag mit. Der Schwerpunkt der Maßnahmen habe in Köln gelegen.

Aber auch in Bremen, Berlin, Sachsen, Bayern sowie auf Malta und in Kroatien schwärmten am Donnerstag zeitgleich Ermittler aus. Seit zweieinhalb Jahren ermittelten Spezialisten im Kampf gegen Organisierte Kriminalität verdeckt gegen die Verantwortlichen des Sportwettenanbieters - unter anderem wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, illegalen Glücksspiels und Schwarzarbeit.

Dass es auch um Steuerdelikte gehen soll, bestätigten die Behörden mit Hinweis auf das Steuergeheimnis nicht. Vor der Kölner Zentrale des Unternehmens im Stadtteil Braunsfeld parkte am Donnerstag ein großes Aufgebot an Polizeiwagen. Pressefotografen sind dabei, als ein Mann in Handschellen aus dem weißen, dreistöckigen Bürogebäude abgeführt wird.

Das Unternehmen reagierte auf Anfragen zunächst nicht. Auf seiner Homepage ist Malta als Sitz des Unternehmens ausgewiesen. Dort verfüge man auch über eine Glückspiellizenz der maltesischen Behörden.

Durchsucht wurden Privatwohnungen, Wettannahmestellen und sonstige Geschäftsräume. Neben der Suche nach Beweisen habe die Aktion auch der Sicherstellung von Bargeld und Wertsachen gedient. Die Ermittler hatten zuvor Arreste erwirkt, mit denen sie Vermögen in zweistelliger Millionenhöhe sicherstellen dürfen.

Sechs männliche Hauptbeschuldigte im Alter von 34 bis 60 Jahren seien unter anderem in Köln und im benachbarten Brühl festgenommen worden. Die Mitarbeiter in der Kölner Zentrale des Unternehmens hätten überrascht gewirkt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten an. Nun beginne die Auswertung der sichergestellten Beweise.

Der Deutsche Sportwettenverband DSWV distanzierte sich umgehend von dem Anbieter. Dieser sei nie Mitglied des Verbands gewesen. Der DSWV und seine Mitglieder unterstützten das Durchgreifen gegen nicht regulierungswillige Anbieter: Dadurch werde der Schwarzmarkt trockengelegt - zugunsten der legalen Anbieter.