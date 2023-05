Einbrecher attackiert Hausbewohner mit Messer

80-Jährige beim Aussteigen tödlich verletzt

Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstag in Köln eine 80 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Die Frau und ihre 75-jährige Begleiterin seien aus einem parkenden Taxi ausgestiegen, als sie von einem Auto erfasst worden seien, teilte die Polizei mit. Die 80-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Ihre Begleiterin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Taxifahrer und der 92-jährige Autofahrer erlitten einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.