Streit unter Nachbarn: Not-Operation rettet 49-Jährigen

Uckermark: Mutmaßliche Räuber nach Überfall auf Jugendliche gefasst

Nach einem brutalen Überfall auf zwei 17-jährige Jugendliche in Schwedt (Uckermark) hat die Polizei die drei mutmaßlichen Räuber gefasst. Ein kurz nach der Tat am Sonntag festgenommener 24-Jähriger sei bereits in Untersuchungshaft genommen worden, berichtete die Polizeidirektion Ost am Dienstag. Seine beiden Komplizen seien am Montag festgenommen worden.