Auto schleudert auf Raststättenareal: Zwei Verletzte

Ein Auto ist auf der A3 bei Ratingen von der ganz linken Autobahnspur auf ein Raststättengelände geschleudert. In der Folge sind bei dem Unfall am Sonntagnachmittag sieben weitere Fahrzeuge, darunter zwei Motorräder beschädigt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Motorradfahrer und seine Sozia wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie bereits die Feuerwehr mitgeteilt hatte. Die Aufräumarbeiten dauerten laut Polizei am Sonntag fast vier Stunden. Der Tankbetrieb wurde unterbrochen. Vier beschädigte Fahrzeuge mussten laut den Polizeiangaben abgeschleppt werden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer auf dem ganz linken von drei Fahrstreifen ins Schleudern geraten und nach rechts abgekommen. Dabei sei auf der Autobahn ein Auto beschädigt worden, erklärte die Polizei. Der Unfallwagen sei dann über den Grünstreifen auf das Gelände der Raststätte Hösel geraten und dort zunächst in ein Auto gekracht, das gegen ein weiteres Auto geschoben worden sei. Außerdem sei ein Motorrad gegen ein weiteres Motorrad geschoben worden. Zwei weitere Autos seien ebenfalls betroffen gewesen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an. Zur Unfallzeit soll es geregnet haben. Laut Feuerwehr sind neben den beiden Verletzten, die ins Krankenhaus kamen, weitere acht Personen durch die Rettungskräfte am Unfallort untersucht worden. Glücklicherweise seien die weiteren Beteiligten unverletzt geblieben. Bei den beiden Verletzten bestand nach Angaben der Polizei keine Lebensgefahr. Aus Brandschutzgründen klemmten Feuerwehrleute während des Einsatzes am Sonntag die Batterien der erheblich beschädigten Fahrzeuge ab. Auf einem Foto der Feuerwehr ist zu sehen, wie zwei Motorräder neben einer der Zapfsäulen liegen.

