Mutmaßliche Raddiebe verletzen bei Festnahme Polizeibeamte

22-Jähriger wird bewusstlos geschlagen: Festnahme

Ein 22-Jähriger ist in Berlin-Kreuzberg geschlagen und getreten und von der Polizei bewusstlos am Boden aufgefunden worden. Zeugen haben am Freitagnachmittag beobachtet, wie der Mann in der Ritterstraße aus einem Linienbus gestiegen war und anschließend von vier Männern bedroht wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Mann ein Messer gezückt und den 22-Jährigen aufgefordert haben, ihm seine Umhängetasche auszuhändigen. Als dieser sich weigerte, sollen drei weitere Männer an der Tasche gerissen und auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben.