Versuchte Tötung im Klassenraum: Schülerin verurteilt

Notfall: 21 Kinder durch Chlorgas in Schwimmbad verletzt

Durch den Austritt von Chlorgas in einem Schwimmbad in Bergheim bei Köln sind am Dienstag 21 Kinder und drei Erwachsene verletzt worden. Alle Kinder seien in umliegende Kinderkrankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Auch die drei Erwachsenen, allesamt Lehrkräfte, würden im Krankenhaus behandelt. Bei den Verletzungen handele es sich um Atemwegsreizungen, starken Husten und tränende Augen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Polizeisprecher sagte: «Wir hoffen, dass die Kinder nach der Untersuchung so schnell wie möglich zu ihren Eltern zurückkommen.»