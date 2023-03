Polizei geht gegen Geldautomatensprenger vor

2. Bundesliga: Frust in Bielefeld: Elfmeter bringt Arminia um den Sieg

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat mit Neu-Trainer Uwe Koschinat eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben und durch ein spätes Elfmetertor in der Nachspielzeit den zweiten Sieg in Folge verpasst. Die Ostwestfalen kamen im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus und versäumten es, einen weiteren Schritt Richtung Klassenverbleib zu machen. Masaya Okugawa (6.) und Rekordspieler Fabian Klos (23.) hatten ihr Team in Führung gebracht, lange Zeit harmlose Nürnberger schlugen in der zweiten Hälfte mit zwei Treffern durch Kwadwo Duah (57.) und Erik Shuranov zurück.