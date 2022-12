Zoll findet kiloweise Drogen bei Autofahrer und Zugreisendem

Polizeieinsatz: Razzia gegen Drogenhändler: Kokainfund auf der Autobahn

Nach einer großangelegten Polizeirazzia gegen eine mutmaßliche Drogenhändlerbande in Delmenhorst sind zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizei am Donnerstag mitteilten, waren am vergangenen Sonntag Wohnungen in Delmenhorst, Bremen und Verden durchsucht worden.