Streit mit Security: 19-Jähriger rast mit Auto in Glastür

Nach einem Streit mit dem Sicherheitspersonal eines Bordells in Köln ist ein beteiligter Tourist mit seinem Auto in die Glasschiebetür des Etablissements gerast. Bei dem anschließenden Fluchtversuch habe der wohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Fahrer ein geparktes Taxi beschädigt, teilte die Polizei in Köln am Donnerstag mit. Der 19-Jährige sei dann zu Fuß geflohen und von Streifenpolizisten gestoppt worden. Der 19-Jährige und sein 26-jähriger Begleiter, der auch als Tourist in der Stadt war, hatten zuvor mit dem Bordellpersonal gestritten.

«Danach sollen es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein», berichtete die Polizei. Laut Zeugen sollen auch Schlagstöcke im Spiel gewesen sein. Jedenfalls erlitt der 26-Jährige Kopfverletzungen und einen Armbruch. Er kam in eine Klinik. Bei seinem Kompagnon wurden Führerschein und Auto sichergestellt sowie eine Blutprobe entnommen.

