Schauspieler Matthias Brandt feiert kein Silvester

King of Stonks auf Netflix: Was Du über das deutsche The Wolf of Wall Street wissen musst

Die Macher von „How to Sell Drugs Online (Fast)” haben für Netflix eine neue Serie produziert: „King of Stonks”. Statt um illegale Drogengeschäfte geht es darin um machtgierige Unternehmer und deren betrügerische Aktivitäten in der Finanzwelt. Alles zu Start, Handlung und Besetzung der wahnwitzigen Satire verraten wir Dir hier. Der Start von King of Stonks: Ab wann läuft die Serie auf Netflix? Erst vor wenigen Tagen feierte King of Stonks Weltpremiere auf dem Filmfest München und wurde auch prompt als beste Serie ausgezeichnet. Nun kommen auch Netflixer:innen in den Genuss der bitterbösen Finanzsatire, denn am 6. Juli startet King of Stonks bei dem Streaming-Dienst. Hinter der Serie steckt das Produzenten-Duo Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer, das auch schon den Publikumserfolg How to Sell Drugs Online (Fast) sowie die Doku „Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord” für Netflix entwickelte. Die Regie der sechs Episoden von Staffel 1 teilten sich Jan Bonny ...