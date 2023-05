Home

Nach Messerattacke auf Jugendliche: Verdächtiger stellt sich

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Köln mit zwei durch Messerstiche schwer verletzten Jugendlichen hat sich der mutmaßliche Messerstecher gestellt. Der 17-Jährige sei am Samstagabend ins Polizeipräsidium gekommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag gemeinsam mit. Die Ermittlungen nach der Gewalttat hatten sich demnach auf den 17-Jährigen konzentriert. Die Ermittler hätten ihn kurz bevor er sich stellte, an seiner Wohnanschrift gesucht, aber nicht gefunden.

Ein Polizei-Blaulicht leuchtet über einem Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». © David Inderlied/dpa/Illustration

Der junge Mann soll bei dem Streit vor einer Bar in der Nacht zum Samstag aus einer Gruppe heraus zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mit einem Messer angegriffen haben und mehrfach auf sie eingestochen haben. Am Sonntag schwebte der 15-Jährige nach einer Notoperation einem Polizeisprecher zufolge noch in Lebensgefahr. Eine eingerichtete Mordkommission hatte unter anderem Fotos ausgewertet. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen sowie den Hintergründen dauern an.

