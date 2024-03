Fünf-Zentner-Bombe im Volksgarten entschärft

Bahnpendler und 6700 Anwohner von Bombenfund betroffen

Für die Entschärfung einer Fliegerbombe müssen in der Innenstadt von Duisburg am Mittwochabend rund 6700 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In der Evakuierungszone liegt auch die wichtige Eisenbahnstrecke von Duisburg in Richtung Oberhausen und Mülheim. Zum Zeitpunkt der Entschärfung wird auch diese Strecke kurzzeitig gesperrt, sagte ein Sprecher der Stadt Duisburg. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sind aufgefordert bis 17.00 Uhr das Gebiet in einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort zu verlassen. Autofahrer in der Innenstadt müssen dann mit Straßensperrungen rechnen.