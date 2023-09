Home

Klimaneutraler Umbau: Soziale Wohnungswirtschaft fordert bessere Förderung

Die soziale Wohnungswirtschaft im Rheinland und in Westfalen hat eine bessere Förderung für den klimaneutralen Umbau des Gebäudebestandes angemahnt. Es drohe eine finanzielle Überforderung der Unternehmen und ihrer Mieterinnen und Mieter, wenn die Förderung für die Transformation nicht ausgeweitet werde, sagte der Direktor des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfalen, Alexander Rychter, am Dienstag in Düsseldorf.

Blick auf die Fassaden von Wohnhäusern. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Die Folgen von Heizungsgesetz, EU-Gebäuderichtlinie und anderen Vorgaben im Rahmen von Energiewende und Klimaschutz seien finanziell nicht umsetzbar. «Wohnungsbestände zu dekarbonisieren und gleichzeitig Mieten bezahlbar zu halten, ist derzeit so gut wie nicht zu schaffen.» Es bedürfe eines verlässlichen und auskömmlich finanzierten Fördersystems für den Heizungstausch, so Rychter. Auch müsse eine ausreichende Förderung gesetzlich für mindestens zehn Jahre garantiert werden. «Ohne bedarfsgerechte Förderung sind die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften nicht handlungsfähig.» Der VdW Rheinland Westfalen vertritt 477 Unternehmen der kommunalen, genossenschaftlichen, kirchlichen und privaten Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-Pfalz. Insgesamt investierten sie 2022 laut Verband rund 3,98 Milliarden Euro in den Neubau, die Instandhaltung und die Modernisierung von bezahlbaren Wohnungen, genauso viel wie im Vorjahr. Für das laufende Jahr rechnet der VdW mit einem Investitionseinbruch. So habe bei einer aktuellen Umfrage eine Mehrheit der befragten Mitglieder angegeben, Neubauprojekte aufzuschieben oder zu stoppen.

