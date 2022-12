Ermittlungen: SEK nimmt gesuchten 34-Jährigen fest: Mittäter im Visier

Spezialeinheiten der Polizei haben einen seit vielen Monaten gesuchten 34-Jährigen in Kreuztal bei Siegen gefasst, dem schwerer Raub vorgeworfen wird. Der Mann habe bei seiner Festnahme unter Drogeneinfluss gestanden und sei durch seine «massive Gegenwehr» verletzt worden, berichtete die Polizei in Hamm am Dienstag. Eine verbotene und geladene sowjetische Maschinenpistole sowie weitere Pistolen hätten «griffbereit» in der Wohnung seiner Lebensgefährtin gelegen, wo der Mann am 2. Juni gefasst worden war. Es sei Untersuchungshaft angeordnet worden.