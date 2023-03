Home

Kleve: Junge Frau schwer verletzt: Ex-Partner in U-Haft

Wegen versuchten Totschlags nach einem Angriff auf eine 23-Jährige in Rees am Niederrhein sitzt ihr Ex-Lebensgefährte nun in Untersuchungshaft. Das teilten die Polizei in Krefeld und die Staatsanwaltschaft in Kleve am Freitag mit.

Der 35 Jahre alte Mann stehe im Verdacht, die junge Frau schwer verletzt, ihr Stich- und Schnittverletzungen an Hals und Gesicht zugefügt zu haben. Der Tatverdächtige soll seine frühere Partnerin am Mittwochabend in ihrem stehenden Auto angegriffen haben. Die Frau konnte in ihrem Wagen flüchten und den Notruf verständigen. Lebensgefahr bestand nicht. Der Mann war später in seiner Wohnung in Kalkar festgenommen worden. Weitere Angaben etwa zum Motiv oder zu den Umstände des Angriffs machten die Ermittler zunächst nicht.

