Gänswein und Woelki beim Jubiläum der «Tagespost»

Mann isst Plätzchen - und landet im Krankenhaus

Der Genuss von selbst gebackenen Plätzchen hat in Dahlem im Kreis Euskirchen für einen 23-jährigen Mann im Krankenhaus geendet. Er habe die Plätzchen in der Nacht zum Samstag gemeinsam mit zwei Freunden im Alter von 20 und 22 Jahren gebacken, gab die Polizei Euskirchen am Sonntag bekannt. Kurz darauf habe sich das Trio dann an den Rettungsdienst gewendet. Der Notruf gestaltete sich gemäß Polizei kompliziert, da sich die jungen Männer kaum verständlich artikulieren konnten und zudem nicht mehr angeben konnten, wo sie genau waren. Der 23-Jährige sei letztlich mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gefahren worden. Was sich in den Plätzchen befand, werde derzeit noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde in Euskirchen.