Missbrauchsopfer klagt : Bistum nicht auf Verjährung berufen

50 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt: Zwei Festnahmen

Zollbeamte aus Frankfurt und Bielefeld haben gemeinsam fünfzig Kilogramm Marihuana bei einer Spedition im Raum Bielefeld sichergestellt. Wie das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Paderborn am Montag gemeinsam mitteilten, wurden bei dem Einsatz am vergangenen Dienstag zunächst acht Pakete mit dem Rauschmittel gefunden. Am Mittwoch nahmen im Zusammenhang mit dem Fund Zoll und Polizei zwei Männer vorläufig fest. Die beiden 45- und 27-Jährigen werden laut Mitteilung dringend verdächtigt, illegal mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu handeln.