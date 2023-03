Mecklenburgische Seenplatte: 16-Jähriger niedergestochen: Drei Tatverdächtige gefasst

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Neubrandenburg ist ein 16-jähriger Jugendlicher lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend in der Oststadt Neubrandenburgs. Inzwischen seien drei 17, 20 und 21 Jahre alte Tatverdächtige ermittelt und festgenommen worden. Einer der drei Tatverdächtigen soll dem Jugendlichen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben, bevor das Trio flüchtete.