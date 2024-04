Home

Regional

Nordrhein-Westfalen

Fußball: Hrubesch wechselt Torhüterin: Berger startet für Frohms

Hrubesch wechselt Torhüterin: Berger startet für Frohms

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch nimmt im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Island (18.10 Uhr/ZDF) einen Wechsel auf der Torhüterinnen-Position vor. Statt Stammkeeperin Merle Frohms (29) vom VfL Wolfsburg startet an diesem Dienstag in Aachen deren Stellvertreterin Ann-Katrin Berger (33) vom englischen Topclub FC Chelsea. Hrubesch will mit Blick auf die Olympischen Spiele im Sommer in Frankreich vermehrt auch Spielerinnen aus der zweiten Reihe Einsatzchancen geben.

Horst Hrubesch, Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft. © Sebastian Gollnow/dpa

In der Abwehr vertraut der bald 73 Jahre alte Coach wie angekündigt auf Bibiane Schulze Solano (25) von Athletic Bilbao, die erst am Freitag in der zweiten Halbzeit gegen Österreich (3:2) ihr Länderspiel-Debüt gab. Dafür rückt die Frankfurterin Sara Doorsoun (32) auf die Bank. Zudem beginnt im Mittelfeld Bergers Vereinskollegin Sjoeke Nüsken (23) statt der gleichaltrigen Offensivspielerin Sydney Lohmann vom FC Bayern.

© dpa