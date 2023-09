Hockey-Nationalspielerinnen sammeln 26.000 Euro für Bäume

Wüst weiht ersten mobilen Schwimmcontainer ein

Kinder im Regierungsbezirk Köln können von nun an in Containern schwimmen lernen: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat am Donnerstag an einer Dürener Grundschule den ersten mobilen Schwimmcontainer im Rahmen des Modellprojekts «narwali» eingeweiht. Der umgebaute Seefrachtcontainer soll nach Angaben der Staatskanzlei künftig an verschiedenen Standorten Station machen. Kinder im Vorschul- und Grundschulalter könnten dort kostenfreie Schwimmkurse belegen.