Unbekannter tritt Mann gegen den Kopf und flüchtet

Ermittlungen: Angriff auf zwei Frauen in Essen: 22-Jähriger in U-Haft

Nach dem Angriff auf zwei Frauen (22, 59) in Essen am vergangenen Freitag sitzt ein Tatverdächtiger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 22-Jährige noch am Tag der Tat nach der Öffentlichkeitsfahndung und einem Zeugenhinweis in Bottrop festgenommen worden. Rettungskräfte hätten den 22 Jahre alten, polizeibekannten Mann zunächst als «hilflose Person» in ein Krankenhaus gebracht. Als die Sanitäter feststellten, dass es sich um den gesuchten Tatverdächtigen aus Essen handelte, alarmierten sie die Polizei.