Bus prallt gegen geparkten Lastwagen: Zwei Leichtverletzte

Unfall: Katze auf der Autorückbank: 18-Jährige fährt in Wohnwagen

Eine fremde Katze hat eine Autofahrerin in Oberbayern so sehr erschreckt, dass sie in einen geparkten Wohnwagen gefahren ist. Die 18-Jährige hatte das Tier am Samstag während der Fahrt in Gilching (Landkreis Starnberg) im Rückspiegel auf der Rückbank des eigenen Wagens entdeckt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kam vor Schreck von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in den geparkten Wohnwagen eines 54-Jährigen.