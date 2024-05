Home

Regional

Nordrhein-Westfalen

Gesellschaft: Grünen-Politiker Sven Lehmann und Arndt Klocke sagen Ja

Grünen-Politiker Sven Lehmann und Arndt Klocke sagen Ja

Der Grünen-Bundespolitiker Sven Lehmann (44) und der NRW-Landtagsabgeordnete Arndt Klocke (53) haben am Freitag geheiratet. Auf Instagram posteten die beiden langjährigen Partner am Freitag ein Foto, das sie Hand in Hand unter einem Banner mit der Aufschrift «Just Married» zeigt. «Seit 20 Jahren sagen wir jeden Tag JA zueinander. Und nun auch auf dem Standesamt», schrieben sie dazu. «Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!»

Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen), Queer-Beauftragter der Bundesregierung, in der Bundespressekonferenz in Berlin. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Nach Informationen des «Kölner Stadt-Anzeigers» fand die Trauung im engsten Familien- und Freundeskreis im Standesamt in Berlin-Charlottenburg statt. Der frühere nordrhein-westfälische Grünen-Vorsitzende Klocke ist seit 2010 Landtagsabgeordneter in Düsseldorf. Der Bundestagspolitiker Lehmann ist Queer-Beauftragter der Bundesregierung und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Beide Politiker leben zusammen in Köln und Berlin.

© dpa