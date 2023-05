Italien lobt internationale Kooperation bei Mafia-Großrazzia

Olaf Scholz zu Gast bei Kölner Philosophie-Festival

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist in diesem Jahr prominenter Gast beim Philosophiefestival Phil.Cologne in Köln. Am 12. Juni wolle er mit dem Sozialphilosophen Axel Honneth über «Arbeit und Demokratie» sprechen, kündigten die Veranstalter am Mittwoch an. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) wiederum - selbst studierter Philosoph - trifft am 9. Juni auf «Meisterdenker» Peter Sloterdijk, der ein neues Buch mit dem Titel «Die Reue des Prometheus - Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung» verfasst hat. Darin bescheinigt er der Menschheit globale Brandstiftung aufgrund ihres rücksichtslosen Umgangs mit Feuer, Kohle und Öl.