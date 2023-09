Vor Eberl-Rückkehr: «Konzentrieren uns auf unsere Aufgaben»

Kommunen begrüßen Leitentscheidung: Brauchen Klarheit

Die Leitentscheidung zu einem vorgezogenen Ende des Braunkohleabbaus 2030 ist von Kommunen am Tagebau Garzweiler begrüßt worden. Das Dokument sei ein wichtiger Schritt für verlässliche Rahmenbedingungen bei der Gestaltung der Folgelandschaften und in der Rekultivierung, erklärte der Zweckverband Landfolge Garzweiler am Donnerstag in Erkelenz. «Unsere Mitgliedskommunen brauchen Klarheit, die Menschen vor Ort eine positive Perspektive», sagte Verbandsvorsteher Gregor Bonin. Am Freitag ist eine Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung geplant.