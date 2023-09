Nach blutigem Streit: Zwei Männer vor Haftrichter

Sechs Männer nach Überfällen auf Prostituierte vor Gericht

Vor dem Landgericht Wuppertal hat am Mittwoch ein Prozess gegen sechs Jugendliche und Heranwachsende wegen Überfällen auf Prostituierte begonnen. Die Angeklagten in Alter zwischen 16 und 21 Jahren sollen im Sommer 2022 in Wuppertal und Solingen in unterschiedlicher Beteiligung drei Frauen überfallen und bedroht haben. Ihnen wird unter anderem schwerer Raub vorgeworfen, teils in Tateinheit mit Vergewaltigung und Freiheitsberaubung oder in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zwei der Angeklagten leben in einer pädagogischen Einrichtung.